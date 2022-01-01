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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 19:38
Это уже не Скунс - а гнойник какой-то....
Ведь уже Говна поели с начала полномоштабной войны...
Под обстрелами на протяжении 2х недель выводить денежку из банка - ну звиняйте - банк спонсор Рашни конченый.
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vpchelko
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