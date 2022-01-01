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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это уже не Скунс - а гнойник какой-то....

Ведь уже Говна поели с начала полномоштабной войны...

Под обстрелами на протяжении 2х недель выводить денежку из банка - ну звиняйте - банк спонсор Рашни конченый.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 09:07

Коллеги, просветите, кто в курсе, в свете новых тарифов:
1. 3к в сутки на выход - это по каждому счету отправителя, в т.ч. и сэп и п2п?
2. Сдергивание входит в 3к?
3. Переводы на других клиентов банки, какие лимиты? Этот лимит отдельный от 3к наружу?
la9
 
Повідомлень: 2284
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  #<1 ... 248249250251
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