Это уже не Скунс - а гнойник какой-то....
Ведь уже Говна поели с начала полномоштабной войны...
Под обстрелами на протяжении 2х недель выводить денежку из банка - ну звиняйте - банк спонсор Рашни конченый.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 19:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это уже не Скунс - а гнойник какой-то....
Ведь уже Говна поели с начала полномоштабной войны...
Под обстрелами на протяжении 2х недель выводить денежку из банка - ну звиняйте - банк спонсор Рашни конченый.
Додано: Нед 09 жов, 2022 09:07
Коллеги, просветите, кто в курсе, в свете новых тарифов:
1. 3к в сутки на выход - это по каждому счету отправителя, в т.ч. и сэп и п2п?
2. Сдергивание входит в 3к?
3. Переводы на других клиентов банки, какие лимиты? Этот лимит отдельный от 3к наружу?
Додано: Нед 09 жов, 2022 12:20
Раньше на Драгоманова доступ к банкомату был круглосуточный.
Додано: Нед 09 жов, 2022 17:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заявлено, что "без ограничений".
И у вас, по-моему, путаница. Новые тарифы - это одно, а (суточные) лимиты - это другое. Об изменении в первых уведомляют за месяц, а вторые могут меняться без предупреждения.
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