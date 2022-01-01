Sanyok77 написав:

Будьте осторожны с банкоматами данного банка!Вчера захотел с серой дебетной КОКО-карты снять деньги. Сумма небольшая-1500 грн.Отделение в Киеве на Позняках (Драгоманова).В банкомате ввёл пароль и сумму - и банк выплюнул чек "Ваша карта изъята".Хотя PIN-код при этом был правильный. Сообщения "неверный pin" не было.В отделении мне выдали новый пластик со сроком действия 01/27 (старый был 03/26).А также чёрный конверт с наклейками. Перевыпуск карты бесплатный.Новая карта активируется в течении часа, а после 18:00 закрывается доступ к отделению и по словам сотрудников доступа к банкомату также нет. До момента активации карты снять деньги с этого счёта нельзя никак - ни через кассу, ни переводом между своими счетами. А если деньги нужны срочно, что тогда?Итого: претензий к персоналу у меня нет, тут всё чётко. Но вот работа банкомата и невозможность оперативно снять деньги с изъятой карты - это минус. Стоит ли из-за таких минусов продолжать сотрудничать с банком - думайте сами.