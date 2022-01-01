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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 19:38
Это уже не Скунс - а гнойник какой-то....
Ведь уже Говна поели с начала полномоштабной войны...
Под обстрелами на протяжении 2х недель выводить денежку из банка - ну звиняйте - банк спонсор Рашни конченый.
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vpchelko
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Додано: Нед 09 жов, 2022 09:07
Коллеги, просветите, кто в курсе, в свете новых тарифов:
1. 3к в сутки на выход - это по каждому счету отправителя, в т.ч. и сэп и п2п?
2. Сдергивание входит в 3к?
3. Переводы на других клиентов банки, какие лимиты? Этот лимит отдельный от 3к наружу?
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la9
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:20
Sanyok77 написав:
Будьте осторожны с банкоматами данного банка!
Вчера захотел с серой дебетной КОКО-карты снять деньги. Сумма небольшая-1500 грн.
Отделение в Киеве на Позняках (Драгоманова).
В банкомате ввёл пароль и сумму - и банк выплюнул чек "Ваша карта изъята".
Хотя PIN-код при этом был правильный. Сообщения "неверный pin" не было.
В отделении мне выдали новый пластик со сроком действия 01/27 (старый был 03/26).
А также чёрный конверт с наклейками. Перевыпуск карты бесплатный.
Новая карта активируется в течении часа, а после 18:00 закрывается доступ к отделению и по словам сотрудников доступа к банкомату также нет. До момента активации карты снять деньги с этого счёта нельзя никак - ни через кассу, ни переводом между своими счетами. А если деньги нужны срочно, что тогда?
Итого: претензий к персоналу у меня нет, тут всё чётко. Но вот работа банкомата и невозможность оперативно снять деньги с изъятой карты - это минус. Стоит ли из-за таких минусов продолжать сотрудничать с банком - думайте сами.
Раньше на Драгоманова доступ к банкомату был круглосуточный.
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nord
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Додано: Нед 09 жов, 2022 17:00
la9 написав:
3. Переводы на других клиентов банки, какие лимиты? Этот лимит отдельный от 3к наружу?
Заявлено, что "без ограничений".
И у вас, по-моему, путаница. Новые тарифы - это одно, а (суточные) лимиты - это другое. Об изменении в первых уведомляют за месяц, а вторые могут меняться без предупреждения.
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Кащей
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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:00
Беда банки, что даже горячка плавает в показаниях
Как выяснить в момент времени сколько можно вытащить из банки без драконовских комиссий или чтобы не упереться в лимит, непонятно
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emeta
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:27
Кащей написав:
И у вас, по-моему, путаница. Новые тарифы - это одно, а (суточные) лимиты - это другое. Об изменении в первых уведомляют за месяц, а вторые могут меняться без предупреждения.
Ну, может лимиты только на сервис п2п от банки? Тогда он может не учитывать сдергивание, и это увеличивает сумму, которую можно вывести. Думал, что народ уже все давно разузнал )
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la9
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:49
la9 написав:
Ну, может лимиты только на сервис п2п от банки? Тогда он может не учитывать сдергивание, и это увеличивает сумму, которую можно вывести. Думал, что народ уже все давно разузнал )
Если бы да кабы...
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vpchelko
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:40
если на дебетке ноль - за абонку можно не париться? или снимут при пополнении?
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cohan
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