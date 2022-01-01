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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:23
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
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nnallex
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Додано: Пон 10 жов, 2022 19:26
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
В нынешних реалиях - только касса.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 19:42
viewtopic.php?p=5493978#p5493978
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис
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citramon
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:16
citramon написав:
viewtopic.php?p=5493978#p5493978
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис
Пенсионка или именно для выплат (которая простор)?
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lloydbanksua
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Нед 09 жов, 2022 20:33
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