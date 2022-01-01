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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:26

  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией

В нынешних реалиях - только касса.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:42

  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией

viewtopic.php?p=5493978#p5493978

сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:16

  citramon написав:
  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией

viewtopic.php?p=5493978#p5493978

сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис

Пенсионка или именно для выплат (которая простор)?
lloydbanksua
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Повідомлень: 1194
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  #<1 ... 249250251252
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