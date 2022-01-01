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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:23
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
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nnallex
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Додано: Пон 10 жов, 2022 19:26
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
В нынешних реалиях - только касса.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 19:42
viewtopic.php?p=5493978#p5493978
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис
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citramon
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:16
citramon написав:
viewtopic.php?p=5493978#p5493978
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис
Пенсионка или именно для выплат (которая простор)?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 22:15
nnallex написав:
Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
а что в кассе депозит тоже комисами обложили?
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emeta
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Додано: Пон 10 жов, 2022 23:12
вывод 3000 в сутки - это 3000 по номеру карты и 3000 по сэп или общий лимит?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 23:45
а вывод СЭП с коко с процентом какой лимит в день? У меня коко дебет и кредит, плевать уже на стоимость вывода, уже выпрыгнуть и забыть
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nnallex
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Додано: Вів 11 жов, 2022 10:45
mustbe написав:Support BForward
Можете подробно разъяснить изменения, которые ждут клиентов с 10.10 ?
В первую очередь интересуют новые лимиты на вывод.
Насколько я понял - всё просто:
С каждой карты без комиса можно снести 6к: 3к стянуть и 3к пульнуть или сэпнуть.
Стянуть больше 3к не даёт. Толкнуть больше 3к можно, но с комисом 0.5%.
Кроме того - можно сэпнуть 3к с каждого некарточного
счёта. Больше - не даёт.
Резюме: 6к с каждой карты - маловато, но жить можно
Востаннє редагувалось mustbe
в Вів 11 жов, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:23
mustbe написав: mustbe написав:Support BForward
Можете подробно разъяснить изменения, которые ждут клиентов с 10.10 ?
В первую очередь интересуют новые лимиты на вывод.
Насколько я понял - всё просто:
С каждой карты без комиса можно снести 6к: 3к стянуть и 3к пульнуть или сэпнуть.
Стянуть больше 3к не даёт. Толкнуть больше 3к можно, но с комисом 0.5%.
Кроме того - можно сэпнуть 3к с каждого некарточного
счёта (а может и больше, надо тестить).
Резюме: 6к с каждой карты - маловато, но жить можно
Еще наличка есть. 5К в собственном банкомате и 50К в кассе. По факту в отделении сказали, что смогут выдать до 25К. Правда, речь о текущем счете шла, а не о карте.
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Кащей
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Додано: Вів 11 жов, 2022 15:32
>>Стянуть больше 3к не даёт.
стягивание без комиссии?
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siem4020
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