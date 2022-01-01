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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:26

  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией

В нынешних реалиях - только касса.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:42

  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией

viewtopic.php?p=5493978#p5493978

сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:16

  citramon написав:
  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией

viewtopic.php?p=5493978#p5493978

сепом с текущего и с "коко кард для выплат" пока без комис

Пенсионка или именно для выплат (которая простор)?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 22:15

  nnallex написав:Подскажите плиз, а вот закончился горемычный депозитик и как забрать 150к грв? попробовал ИБАНить, так там с комиссией


а что в кассе депозит тоже комисами обложили?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 23:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

вывод 3000 в сутки - это 3000 по номеру карты и 3000 по сэп или общий лимит?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 23:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

а вывод СЭП с коко с процентом какой лимит в день? У меня коко дебет и кредит, плевать уже на стоимость вывода, уже выпрыгнуть и забыть
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:45

  mustbe написав:Support BForward
Можете подробно разъяснить изменения, которые ждут клиентов с 10.10 ?
В первую очередь интересуют новые лимиты на вывод.

Насколько я понял - всё просто:
С каждой карты без комиса можно снести 6к: 3к стянуть и 3к пульнуть или сэпнуть.
Стянуть больше 3к не даёт. Толкнуть больше 3к можно, но с комисом 0.5%.
Кроме того - можно сэпнуть 3к с каждого некарточного счёта. Больше - не даёт.
Резюме: 6к с каждой карты - маловато, но жить можно
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 11 жов, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:23

  mustbe написав:
  mustbe написав:Support BForward
Можете подробно разъяснить изменения, которые ждут клиентов с 10.10 ?
В первую очередь интересуют новые лимиты на вывод.

Насколько я понял - всё просто:
С каждой карты без комиса можно снести 6к: 3к стянуть и 3к пульнуть или сэпнуть.
Стянуть больше 3к не даёт. Толкнуть больше 3к можно, но с комисом 0.5%.
Кроме того - можно сэпнуть 3к с каждого некарточного счёта (а может и больше, надо тестить).
Резюме: 6к с каждой карты - маловато, но жить можно

Еще наличка есть. 5К в собственном банкомате и 50К в кассе. По факту в отделении сказали, что смогут выдать до 25К. Правда, речь о текущем счете шла, а не о карте.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

>>Стянуть больше 3к не даёт.

стягивание без комиссии?
siem4020
 
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