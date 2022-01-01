Банка заблокировала расчеты по карте за границей (билет на трамвай за 2,7 пунда). Горячка спряталась за "это постанова Нацбанка, выясним-перезвоним".
Фарсика национализируют со всеми деньгами клиентов, что ли?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 17:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Банка заблокировала расчеты по карте за границей (билет на трамвай за 2,7 пунда). Горячка спряталась за "это постанова Нацбанка, выясним-перезвоним".
Фарсика национализируют со всеми деньгами клиентов, что ли?
Додано: Вів 11 жов, 2022 20:16
Не хочет фарсик подохнуть красиво, все дрыгается, плюсики какие то придумывает
Додано: Вів 11 жов, 2022 20:17
С сегодняшнего дня введены лимиты на р2р переводы со всех карт банка в размере 3к в сутки. На вопрос почему это было сделано без предупреждения, горячка говорит, что решение об этом было принято вчера вечером и поэтому банк не успел предупредить об этом, как вам такое?
Додано: Вів 11 жов, 2022 20:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотела оплатить книгу через тенге в Казахстане. Не дали, "превышение лимита". Книга вроде около 120 гривен... Еще 9-го числа все проходило спокойно.
Позвонила в колл-центр, обещали узнать и перезвонить, не звонят.
Додано: Вів 11 жов, 2022 21:04
Была рассылка в приложении, что в связи с ограничениями НБУ, они каждому клиенту назначили какую-то одну карту для заграниц (т.к. наверно не умеют правильно считать по всем)
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