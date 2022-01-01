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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банка заблокировала расчеты по карте за границей (билет на трамвай за 2,7 пунда). Горячка спряталась за "это постанова Нацбанка, выясним-перезвоним".

Фарсика национализируют со всеми деньгами клиентов, что ли?
DIVRC
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:16

Не хочет фарсик подохнуть красиво, все дрыгается, плюсики какие то придумывает
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:17

С сегодняшнего дня введены лимиты на р2р переводы со всех карт банка в размере 3к в сутки. На вопрос почему это было сделано без предупреждения, горячка говорит, что решение об этом было принято вчера вечером и поэтому банк не успел предупредить об этом, как вам такое? :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:50

Теперь ещё и в приложение не пускает :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотела оплатить книгу через тенге в Казахстане. Не дали, "превышение лимита". Книга вроде около 120 гривен... Еще 9-го числа все проходило спокойно.
Позвонила в колл-центр, обещали узнать и перезвонить, не звонят.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:04

  Hella написав:Хотела оплатить книгу через тенге в Казахстане. Не дали, "превышение лимита". Книга вроде около 120 гривен... Еще 9-го числа все проходило спокойно.
Позвонила в колл-центр, обещали узнать и перезвонить, не звонят.

Была рассылка в приложении, что в связи с ограничениями НБУ, они каждому клиенту назначили какую-то одну карту для заграниц (т.к. наверно не умеют правильно считать по всем)
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 23:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

а между клиентами банка какие ограничения? у меня есть у роднулек карты - думаю может свой депо раскидать по ним и выводить в 10 рук?)
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

значит, правильно вышел
cohan
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