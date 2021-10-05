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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:58

вчора виклали нові ліміти - 3К

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:03

  emeta написав:какие альтернативы в банках по картам с хорошим % на остаток или текущим счетам?

Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлень: 6485
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  #<1 ... 251252253254
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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