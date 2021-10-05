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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:58
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greenozon
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:03
Свободные деповклады
emeta написав:
какие альтернативы в банках по картам с хорошим % на остаток или текущим счетам?
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mustbe
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