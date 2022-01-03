Hella написав:Хотела оплатить книгу через тенге в Казахстане. Не дали, "превышение лимита". Книга вроде около 120 гривен... Еще 9-го числа все проходило спокойно. Позвонила в колл-центр, обещали узнать и перезвонить, не звонят.
Была рассылка в приложении, что в связи с ограничениями НБУ, они каждому клиенту назначили какую-то одну карту для заграниц (т.к. наверно не умеют правильно считать по всем)
Жаловаться нужно - сегодня все прошло, книжку купила. Может быть, подняли лимит. Остается гадать, т.к. не перезвонили, но, главное, результат .