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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:58
вчора виклали нові ліміти - 3К
Додано: Сер 12 жов, 2022 12:03
Додано: Чет 13 жов, 2022 17:53
Жаловаться нужно - сегодня все прошло, книжку купила. Может быть, подняли лимит. Остается гадать, т.к. не перезвонили, но, главное, результат .
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:56
нові правила акційних депозитів + ++ +++
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безготівкового переказу коштів з будь-якого поточного рахунку, відкритого в Банку, на
суму не менше 5 000,00 (п’яти тисяч) гривень.
4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти:
0,580% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
1»,
1,363% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
3,375% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
++»,
8,650% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
+++»
Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:58
Навіщо ім ті плюсики? Дайте норм.% зразу
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Итоговый % по плюсам не изменился.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:55
Значит держим на счетах по 3000 грн)))
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:14
В день
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:19
ага, с утра и до вечера, а на ночь перепрятываем
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