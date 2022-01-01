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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:58

вчора виклали нові ліміти - 3К

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:03

  emeta написав:какие альтернативы в банках по картам с хорошим % на остаток или текущим счетам?

Свободные деповклады
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 17:53

  User253 написав:
  Hella написав:Хотела оплатить книгу через тенге в Казахстане. Не дали, "превышение лимита". Книга вроде около 120 гривен... Еще 9-го числа все проходило спокойно.
Позвонила в колл-центр, обещали узнать и перезвонить, не звонят.

Была рассылка в приложении, что в связи с ограничениями НБУ, они каждому клиенту назначили какую-то одну карту для заграниц (т.к. наверно не умеют правильно считать по всем)


Жаловаться нужно - сегодня все прошло, книжку купила. Может быть, подняли лимит. Остается гадать, т.к. не перезвонили, но, главное, результат :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:56

нові правила акційних депозитів + ++ +++

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

---
безготівкового переказу коштів з будь-якого поточного рахунку, відкритого в Банку, на
суму не менше 5 000,00 (п’яти тисяч) гривень.
4.2. База для розрахунку розміру Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти:
 0,580% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
1»,
 1,363% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
 3,375% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
++»,
 8,650% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
+++»
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:58

  greenozon написав:нові правила акційних депозитів + ++ +++

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

Навіщо ім ті плюсики? Дайте норм.% зразу
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Итоговый % по плюсам не изменился.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:55

  greenozon написав:вчора виклали нові ліміти - 3К

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/

Значит держим на счетах по 3000 грн)))
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:14

  BBC написав:
  greenozon написав:вчора виклали нові ліміти - 3К

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/

Значит держим на счетах по 3000 грн)))

В день
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:19

  Ромасик написав:
  BBC написав:
  greenozon написав:вчора виклали нові ліміти - 3К

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/

Значит держим на счетах по 3000 грн)))

В день

ага, с утра и до вечера, а на ночь перепрятываем :mrgreen:
Amethyst
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