|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:37
Boundless, якщо після завершення операційного дня штовхати не дає, то тепер чекати 9-ої ранку понеділка. :/
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5099
|2012796
|
|
|401
|256902
|
|
|77
|137862
|
П'ят 14 жов, 2022 10:28
auypo