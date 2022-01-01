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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:37
Boundless, якщо після завершення операційного дня штовхати не дає, то тепер чекати 9-ої ранку понеділка. :/
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:20
Boundless написав:
А хто знає як синхронізуються баланси в цьому чудо банку увечері в п'ятницю? Сепнув сьогодні на форвард після обіду, в інтернет банкінгу гроші прийшли, а пуша не було, тобто штовхнути далі неможливо - недостатньо коштів. Вже морально готуюся що синхронізуються в понеділок зранку як з відсотками в кінці місяця
Вопрос хитрый. У меня закончившийся депо был виден в ИБ в 9 утра, а пуш пришел после 10.30 и соответственно, доступность.
И к вашему вопросу еще нужно знать, когда у них начинается вечер пятницы, и именно этой
На этой неделе замечал некоторые странности в проводках.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:23
Amethyst написав: Ромасик написав:
Значит держим на счетах по 3000 грн)))
В день
ага, с утра и до вечера, а на ночь перепрятываем
На самом деле не 3к, а немножко больше. Я на этой неделе занимался кешированием, и еще продолжу на следующей неделе. Когда успешно завершу, то расскажу) не все так плохо
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Ромасик
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