Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:37
Boundless, якщо після завершення операційного дня штовхати не дає, то тепер чекати 9-ої ранку понеділка. :/
Howl
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:20
Boundless написав:
А хто знає як синхронізуються баланси в цьому чудо банку увечері в п'ятницю? Сепнув сьогодні на форвард після обіду, в інтернет банкінгу гроші прийшли, а пуша не було, тобто штовхнути далі неможливо - недостатньо коштів. Вже морально готуюся що синхронізуються в понеділок зранку як з відсотками в кінці місяця
Вопрос хитрый. У меня закончившийся депо был виден в ИБ в 9 утра, а пуш пришел после 10.30 и соответственно, доступность.
И к вашему вопросу еще нужно знать, когда у них начинается вечер пятницы, и именно этой
На этой неделе замечал некоторые странности в проводках.
Ромасик
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:23
Amethyst написав: Ромасик написав:
Значит держим на счетах по 3000 грн)))
В день
ага, с утра и до вечера, а на ночь перепрятываем
На самом деле не 3к, а немножко больше. Я на этой неделе занимался кешированием, и еще продолжу на следующей неделе. Когда успешно завершу, то расскажу) не все так плохо
Ромасик
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:47
Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.
Striker
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Додано: Пон 17 жов, 2022 12:39
Striker написав:
Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.
У меня аналогично. Несколько раз пробовал и забил.
lloydbanksua
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Додано: Пон 17 жов, 2022 16:46
Прийшло СМС від банку
---
Отримуйте 1% від суми діючого депозиту при оформленні нового! Акція діє до 30.11.2022
деталі тел 583
https://is.gd/Yl1M6L
greenozon
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Додано: Вів 18 жов, 2022 15:57
greenozon написав:
Прийшло СМС від банку
---
Отримуйте 1% від суми діючого депозиту при оформленні нового! Акція діє до 30.11.2022
деталі тел 583
https://is.gd/Yl1M6L
Ну зачем говнецо тут плодить?
1% к чему? А может смысл этих депозитов тут всем расскажите в текущих условиях?
Сейчас даже $ лежащий в банке - проблема!
Я вот то что хотел - в крипту закинул - во тут есть смысл - биткоин и эфир под 28% годовых вложил.
Зато та же крипта без проблем продается и покупается по рыночным ценам - и % по вкладам интересные.
ИМХО этому форуму нужна модификация. Как минимум раздел про крипту!
vpchelko
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Додано: Вів 18 жов, 2022 17:23
vpchelko написав:
Я вот то что хотел - в крипту закинул - во тут есть смысл - биткоин и эфир под 28% годовых вложил.
і до чого тут сками в банківській гілці?
greenozon
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