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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Boundless, якщо після завершення операційного дня штовхати не дає, то тепер чекати 9-ої ранку понеділка. :/
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:20
Вопрос хитрый. У меня закончившийся депо был виден в ИБ в 9 утра, а пуш пришел после 10.30 и соответственно, доступность.
И к вашему вопросу еще нужно знать, когда у них начинается вечер пятницы, и именно этой На этой неделе замечал некоторые странности в проводках.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:23
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:47
Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.
Додано: Пон 17 жов, 2022 12:39
Додано: Пон 17 жов, 2022 16:46
Прийшло СМС від банку
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Отримуйте 1% від суми діючого депозиту при оформленні нового! Акція діє до 30.11.2022
деталі тел 583
Додано: Вів 18 жов, 2022 15:57
Ну зачем говнецо тут плодить?
1% к чему? А может смысл этих депозитов тут всем расскажите в текущих условиях?
Сейчас даже $ лежащий в банке - проблема!
Я вот то что хотел - в крипту закинул - во тут есть смысл - биткоин и эфир под 28% годовых вложил.
Зато та же крипта без проблем продается и покупается по рыночным ценам - и % по вкладам интересные.
ИМХО этому форуму нужна модификация. Как минимум раздел про крипту!
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
А тут гилца для крипты чтоли есть?
И что означает "скамы"?
Я тут как минимум несколько лет тусуюсь. А про крипту начал думать как только банки опустили валюту.
Банки как раз сейчас занимаются "скамом" по отношению к валюте!
Тут кто-то обсуждает смысл вообще гривневых депозитов???
Ну как минимум нужно обсуждать смысл этих депозитов в текущей обстановке!
Я пол года использую крипту чтобы обойти "скам", который был организован банковской системой Украины по отношению к валюте!
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:11
greenozon
А вот еще как называть что Устроил ваш любимый банк в начале войны - как люди выводили несколько недель деньги со счета - чтобы ими воспользоватлся - про скам ты тут пишешь - рекламируя депозиты - банка фашиста?
Было говно, банк деньги ограничил - из области Харькова хер выедешь, постоянные обстрелы! Деньги онлайн хер используешь все! Со связью говно - смс там приходят с часовыми запозданиями!
А не фашист рашнявый ли тут ты? Или этот ресурс "finance.ua" проблемный?
Да сейчас выехали - но про "говно" память хорошая! Я вот злой и память хорошая!
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