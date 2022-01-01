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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 253254255256

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Про то как в Харьковской области приходили СМС Форвард банка думаю нет смысла обсуждать! Или подискутируем как операции подтверждать - причем с ограничениями которые Форвард Банк ввел в начале войны?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Могу по кругу тему месить, ИМХО оправданий нет преступной деятельности этого банка!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

А ну шо по тихому включил по карте СМС информирование и загнал карту в минус - что твари там -2 грн на Коко Дебетке сейчас - падлы?

Минус по Коко Дебетке - это нормально!

Что твари?

Что офпред ответит на такой агрессивный негатив?

Ваш банк жеж настарался?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:44

Админы, угомоните этого тролля.
Порт
 
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