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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Про то как в Харьковской области приходили СМС Форвард банка думаю нет смысла обсуждать! Или подискутируем как операции подтверждать - причем с ограничениями которые Форвард Банк ввел в начале войны?
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Могу по кругу тему месить, ИМХО оправданий нет преступной деятельности этого банка!
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
А ну шо по тихому включил по карте СМС информирование и загнал карту в минус - что твари там -2 грн на Коко Дебетке сейчас - падлы?
Минус по Коко Дебетке - это нормально!
Что твари?
Что офпред ответит на такой агрессивный негатив?
Ваш банк жеж настарался?
Додано: Сер 19 жов, 2022 05:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
За базаром следи!
Тут я уже стал тролем и про скам пишу - вижу тут опытных в финансах людей.
Не ну действительно - есть факт, что Форвард-Банк сейчас из самых обосранных - что тут дальше писать...
Но минус 2 грн по Коко-Дебетке емае есть - за непонятное СМС информирование по карте которой не пользовались банк умееет рисовать!
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