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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Boundless, якщо після завершення операційного дня штовхати не дає, то тепер чекати 9-ої ранку понеділка. :/
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:20

  Boundless написав:А хто знає як синхронізуються баланси в цьому чудо банку увечері в п'ятницю? Сепнув сьогодні на форвард після обіду, в інтернет банкінгу гроші прийшли, а пуша не було, тобто штовхнути далі неможливо - недостатньо коштів. Вже морально готуюся що синхронізуються в понеділок зранку як з відсотками в кінці місяця

Вопрос хитрый. У меня закончившийся депо был виден в ИБ в 9 утра, а пуш пришел после 10.30 и соответственно, доступность.
И к вашему вопросу еще нужно знать, когда у них начинается вечер пятницы, и именно этой :D На этой неделе замечал некоторые странности в проводках.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:23

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
Значит держим на счетах по 3000 грн)))

В день

ага, с утра и до вечера, а на ночь перепрятываем :mrgreen:

На самом деле не 3к, а немножко больше. Я на этой неделе занимался кешированием, и еще продолжу на следующей неделе. Когда успешно завершу, то расскажу) не все так плохо
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:47

Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:39

  Striker написав:Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.

У меня аналогично. Несколько раз пробовал и забил.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:46

Прийшло СМС від банку
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:32

  lloydbanksua написав:
  Striker написав:Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.

У меня аналогично. Несколько раз пробовал и забил.

Шановні клієнти, вітаю!
Перепрошуємо за незручності. Деякий час справді була ситуація "введіть код, а код не приходив", але зараз полагодили, тільки-но перевірила у своєму ІБ - додає без проблем.
Спробуйте, будь ласка, ще раз.
Тихого дня та мирного неба!
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:27

Support BForward да, все работает - карта добавилась.
lloydbanksua
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