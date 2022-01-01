Boundless написав:А хто знає як синхронізуються баланси в цьому чудо банку увечері в п'ятницю? Сепнув сьогодні на форвард після обіду, в інтернет банкінгу гроші прийшли, а пуша не було, тобто штовхнути далі неможливо - недостатньо коштів. Вже морально готуюся що синхронізуються в понеділок зранку як з відсотками в кінці місяця
Вопрос хитрый. У меня закончившийся депо был виден в ИБ в 9 утра, а пуш пришел после 10.30 и соответственно, доступность. И к вашему вопросу еще нужно знать, когда у них начинается вечер пятницы, и именно этой На этой неделе замечал некоторые странности в проводках.
Striker написав:Не додає картку іншого банку, Білу Моно. Вводжу дані, потім з'являється наступний крок: "Введіть код з смс". Ніякої смс чи пуша від Моно немає.
У меня аналогично. Несколько раз пробовал и забил.
Шановні клієнти, вітаю! Перепрошуємо за незручності. Деякий час справді була ситуація "введіть код, а код не приходив", але зараз полагодили, тільки-но перевірила у своєму ІБ - додає без проблем. Спробуйте, будь ласка, ще раз. Тихого дня та мирного неба!