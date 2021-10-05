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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 20:02

  demichh написав:Вроде, с 18.10 можно размещать и онлайн депо, чтобы получать бонусы к ставке депо (итого будет 17.45% на 1 мес, 18.45 на 3 мес., 19.45 на 6 мес., 19.95 на год) от 20 тыс. грн.
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2022/10/bonus.pdf

Чтобы потом по 3000 в день забирать.
Порт
 
Повідомлень: 930
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:09

Порт
Через кассу депо отдают, за пару дней сумму заказать...
demichh
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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  #<1 ... 253254255256
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