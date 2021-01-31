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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 20:02
Чтобы потом по 3000 в день забирать.
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Порт
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:09
Порт
Через кассу депо отдают, за пару дней сумму заказать...
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demichh
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:11
Що по санкціям від РНБО? На власника накладені санкції.
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Webracer
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48
Webracer написав:Що по санкціям від РНБО? На власника накладені санкції.
Вам їхати чи шашечки?
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Ромасик
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Додано: Суб 22 жов, 2022 00:03
Ромасик написав:
Webracer написав:Що по санкціям від РНБО? На власника накладені санкції.
Вам їхати чи шашечки?
Машина в любой момент заглохнуть может.Пойдете пешочком, уплатив за проезд
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korzviktor20
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Додано: Пон 24 жов, 2022 05:25
Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.
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VASH
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Додано: Пон 24 жов, 2022 06:32
VASH На одну картку отримувача ліміт впродовж 24 год. Переводьте на різні картки, тоді і зможете більшу суму.
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Ой+
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