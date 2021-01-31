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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:27

VASH Ні, коли зробили ліміті, тоді вже було так, що треба на різні картки.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1205
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:33

  lloydbanksua написав:VASH Ні, коли зробили ліміті, тоді вже було так, що треба на різні картки.

Коли був ліміт 6000 грн, я особисто перераховував на одні реквізити на купівлю військових облігацій за добу 30000 грн (чотири свої картки та одна дружини).
VASH
 
Повідомлень: 535
З нами з: 26.10.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:49

  VASH написав:
  Ой+ написав:VASH На одну картку отримувача ліміт впродовж 24 год. Переводьте на різні картки, тоді і зможете більшу суму.

Ви читали мій допис? Я так і намагаюся, але з наявних у мене чотирьох карт за добу пропускає тільки один платіж (3000 грн і тільки з однієї картки), решту відхиляє.

Ви не читали відповідь - з 5 карток форварда на 5 різних карток відправляйте, а там далі може і зводьте воєдино. Якщо вже не одну картку з форварда прийшло 3000 чи від себе осбисто чи від будь-кого, то все на цю картку більше не пустить. А як коли було, то вже історія.
Ой+
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Повідомлень: 5371
З нами з: 19.04.12
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:09

Миші кололись, плакали, але продовжували лізти на кактус. :lol:
AndriyQ
 
Повідомлень: 56
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Подякував: 13 раз.
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