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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 08:27
VASH Ні, коли зробили ліміті, тоді вже було так, що треба на різні картки.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:33
lloydbanksua написав:VASH
Ні, коли зробили ліміті, тоді вже було так, що треба на різні картки.
Коли був ліміт 6000 грн, я особисто перераховував на одні реквізити на купівлю військових облігацій за добу 30000 грн (чотири свої картки та одна дружини).
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:49
VASH написав: Ой+ написав:VASH
На одну картку отримувача ліміт впродовж 24 год. Переводьте на різні картки, тоді і зможете більшу суму.
Ви читали мій допис? Я так і намагаюся, але з наявних у мене чотирьох карт за добу пропускає тільки один платіж (3000 грн і тільки з однієї картки), решту відхиляє.
Ви не читали відповідь - з 5 карток форварда на 5 різних карток відправляйте, а там далі може і зводьте воєдино. Якщо вже не одну картку з форварда прийшло 3000 чи від себе осбисто чи від будь-кого, то все на цю картку більше не пустить. А як коли було, то вже історія.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:09
Миші кололись, плакали, але продовжували лізти на кактус.
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