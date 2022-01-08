Ой+ написав:VASH На одну картку отримувача ліміт впродовж 24 год. Переводьте на різні картки, тоді і зможете більшу суму.
Ви читали мій допис? Я так і намагаюся, але з наявних у мене чотирьох карт за добу пропускає тільки один платіж (3000 грн і тільки з однієї картки), решту відхиляє.
Ви не читали відповідь - з 5 карток форварда на 5 різних карток відправляйте, а там далі може і зводьте воєдино. Якщо вже не одну картку з форварда прийшло 3000 чи від себе осбисто чи від будь-кого, то все на цю картку більше не пустить. А як коли було, то вже історія.
VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.
VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.
пробуйте СЕП-ом, п2п вічно має свої заскоки
В данном случае - нет разницы, своя толкачка и свой сэп лимитируются одинаково. Надо просто толкать с другой карты на другого чужака
VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.
пробуйте СЕП-ом, п2п вічно має свої заскоки
В данном случае - нет разницы, своя толкачка и свой сэп лимитируются одинаково. Надо просто толкать с другой карты на другого чужака
- через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 3000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години); - через меню «На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» (між будь-якими картками будь-яких банків) - на рівні 3000 грн на добу.