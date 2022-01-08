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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:27

VASH Ні, коли зробили ліміті, тоді вже було так, що треба на різні картки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:33

  lloydbanksua написав:VASH Ні, коли зробили ліміті, тоді вже було так, що треба на різні картки.

Коли був ліміт 6000 грн, я особисто перераховував на одні реквізити на купівлю військових облігацій за добу 30000 грн (чотири свої картки та одна дружини).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:49

  VASH написав:
  Ой+ написав:VASH На одну картку отримувача ліміт впродовж 24 год. Переводьте на різні картки, тоді і зможете більшу суму.

Ви читали мій допис? Я так і намагаюся, але з наявних у мене чотирьох карт за добу пропускає тільки один платіж (3000 грн і тільки з однієї картки), решту відхиляє.

Ви не читали відповідь - з 5 карток форварда на 5 різних карток відправляйте, а там далі може і зводьте воєдино. Якщо вже не одну картку з форварда прийшло 3000 чи від себе осбисто чи від будь-кого, то все на цю картку більше не пустить. А як коли було, то вже історія.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:09

Миші кололись, плакали, але продовжували лізти на кактус. :lol:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:48

  VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.


пробуйте СЕП-ом,
п2п вічно має свої заскоки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:54

  greenozon написав:
  VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.


пробуйте СЕП-ом,
п2п вічно має свої заскоки

В данном случае - нет разницы, своя толкачка и свой сэп лимитируются одинаково.
Надо просто толкать с другой карты на другого чужака
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:05

  mustbe написав:
  greenozon написав:
  VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.


пробуйте СЕП-ом,
п2п вічно має свої заскоки

В данном случае - нет разницы, своя толкачка и свой сэп лимитируются одинаково.
Надо просто толкать с другой карты на другого чужака



- через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 3000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
- через меню «На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» (між будь-якими картками будь-яких банків) - на рівні 3000 грн на добу.

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:25

  VASH написав:Маю картки КОКО КАРД (для виплат); дві КОКО КАРД (дебет); Банк у кишені за логікою має випускати по Р2Р на картку Привата по 3000 грн з кожної із карток. Реально відправляє один переказ на добу, далі пише "Перевищено ліміт отримувача". Навіть з картки дружини КОКО КАРД (дебет) не дає додатково перевести на туж картку Привата (пише "Перевищено ліміт отримувача"). Буду вдячний якщо підкажете.


Тянуть попробуйте.
Aps
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:evil: СЕПи зависли
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав::evil: СЕПи зависли
Сегодня к моне дошел. В последнее время идут не менее 2 часов.
Ромасик
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