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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 13:34
догрызаю кактус, подскажите пожалуйста, как тут:
СЭП: по 3000 с каждого счета/карты наружу в день бесплатно,
или
всего в день СЭП 3000 бесплатно?
оно предупредит о комиссии или спишет потом по-тихому?
p2p - уяснил что с карты на пул карт 3000 бесплатно, т.е. с 3 х карт получится 9000 на разные вывести,
или
тоже только 3000 по p2p загалом бесплатно?
Спасибо!!!
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Додано: Пон 24 жов, 2022 13:40
Фух, наконец-то я попрощался с этим банком инвалидом на костылях. Дальше будем смотреть, уберет костыли, можно вернуться, но скорее всего банк откинет ноги.
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Пон 24 жов, 2022 10:53
Howl
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