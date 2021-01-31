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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

догрызаю кактус, подскажите пожалуйста, как тут:

СЭП: по 3000 с каждого счета/карты наружу в день бесплатно,
или
всего в день СЭП 3000 бесплатно?

оно предупредит о комиссии или спишет потом по-тихому?

p2p - уяснил что с карты на пул карт 3000 бесплатно, т.е. с 3 х карт получится 9000 на разные вывести,
или
тоже только 3000 по p2p загалом бесплатно?

Спасибо!!!
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:40

Фух, наконец-то я попрощался с этим банком инвалидом на костылях. Дальше будем смотреть, уберет костыли, можно вернуться, но скорее всего банк откинет ноги.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Порт написав:Фух, наконец-то я попрощался с этим банком инвалидом на костылях. Дальше будем смотреть, уберет костыли, можно вернуться, но скорее всего банк откинет ноги.
А что случилось?
Ромасик
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