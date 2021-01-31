Шановні клієнти, через відсутність живлення у операторів зв'язку, які є постачальниками телекомунікаційних послуг, не працює кол-центр та чат-боти банку, а також інтернет-банкінг Forward online. Будь ласка, зберігайте спокій!🙏 Про відновлення живлення та роботи каналів зв'язку повідомимо додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Бережіть себе!💛💙
https://interfax.com.ua/news/economic/867687.html Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал" та Перший інвестиційний банк, повідомляється на сайті центробанку. Згідно з повідомленням, регулятор заборонив ТОВ "Скела Терціум", який володіє 21,39% акцій у банку "Український капітал", користуватися правом голови, а також заборонив голосувати мажоритарному акціонеру ПІБу Євгену Гінеру (88,89%). У Форвард Банку Нацбанк тимчасово заборонив голосувати Рустаму Таріко (опосередковано 100% акцій), АТ "Компанія "Російський стандарт" (опосередковано 100%), ТОВ "Російський Стандарт-Інвест" (14,64% опосередковано) та АТ "Банк Російський Стандарт" (100% прямо).