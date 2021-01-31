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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:36

  korzviktor20 написав:.
15% на дороге не валяются[/quote]
В день?[/quote]
Нет, в день 3000.
Порт
 
Повідомлень: 936
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 256257258259
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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