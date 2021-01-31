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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:36
korzviktor20 написав:
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15% на дороге не валяются[/quote]
В день?[/quote]
Нет, в день 3000.
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