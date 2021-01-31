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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:36

  korzviktor20 написав:.
15% на дороге не валяются[/quote]
В день?[/quote]
Нет, в день 3000.
Порт
 
Повідомлень: 936
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

З ранку 23.10.22 відправлено 3000 грн Р2Р на картку іншого банку. Гроші списані, квитанція сформована, на картку отримувача гроші не зайшли. Гаряча лінія після тривалої розборки заявила щодо ТРЬОХ банківських днів на операцію.
Евакуацію майже завершую!
VASH
 
Повідомлень: 536
З нами з: 26.10.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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1
  #<1 ... 256257258259
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