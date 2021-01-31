15% на дороге не валяются[/quote]
В день?[/quote]
Нет, в день 3000.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:36
Додано: Вів 25 жов, 2022 18:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
З ранку 23.10.22 відправлено 3000 грн Р2Р на картку іншого банку. Гроші списані, квитанція сформована, на картку отримувача гроші не зайшли. Гаряча лінія після тривалої розборки заявила щодо ТРЬОХ банківських днів на операцію.
Евакуацію майже завершую!
Додано: Вів 25 жов, 2022 23:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
тут закрывают счета онлайн? (отделение далеко)
или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?
Додано: Сер 26 жов, 2022 05:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Закривають тільки у відділенні.
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