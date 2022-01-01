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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:36

  korzviktor20 написав:.
15% на дороге не валяются[/quote]
В день?[/quote]
Нет, в день 3000.
Порт
 
Повідомлень: 936
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

З ранку 23.10.22 відправлено 3000 грн Р2Р на картку іншого банку. Гроші списані, квитанція сформована, на картку отримувача гроші не зайшли. Гаряча лінія після тривалої розборки заявила щодо ТРЬОХ банківських днів на операцію.
Евакуацію майже завершую!
VASH
 
Повідомлень: 536
З нами з: 26.10.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

тут закрывают счета онлайн? (отделение далеко)
или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?
keep
 
Повідомлень: 243
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 05:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

keep написав:тут закрывают счета онлайн? (отделение далеко)
или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?
Закривають тільки у відділенні.
Zochan
 
Повідомлень: 667
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:47

  keep написав:или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?

Можно просто оставить 0,00 на КоКо-карте, и ничего снимать не будут 8)
ramzes4
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Повідомлень: 893
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ramzes4 написав:оставить 0,00 на КоКо-карте, и ничего снимать не будут

как так? отменили абонку?
keep
 
Повідомлень: 243
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:51

  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

звонят и предлагают депо до 20% годовых.
чик
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