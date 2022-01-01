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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:36
korzviktor20 написав:
.
15% на дороге не валяются[/quote]
В день?[/quote]
Нет, в день 3000.
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Порт
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Додано: Вів 25 жов, 2022 18:03
З ранку 23.10.22 відправлено 3000 грн Р2Р на картку іншого банку. Гроші списані, квитанція сформована, на картку отримувача гроші не зайшли. Гаряча лінія після тривалої розборки заявила щодо ТРЬОХ банківських днів на операцію.
Евакуацію майже завершую!
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Додано: Вів 25 жов, 2022 23:55
тут закрывают счета онлайн? (отделение далеко)
или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 05:55
keep написав:тут закрывают счета онлайн? (отделение далеко)
или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?
Закривають тільки у відділенні.
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Zochan
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Додано: Сер 26 жов, 2022 08:47
keep написав:
или просто оставить 1К на КоКо-карте, чтобы не снимали за абонку?
Можно просто оставить 0,00 на КоКо-карте, и ничего снимать не будут
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ramzes4
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:41
ramzes4 написав:
оставить 0,00 на КоКо-карте, и ничего снимать не будут
как так? отменили абонку?
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:51
keep написав:
как так? отменили абонку?
Если на счету
0, то абонку в минус не списывают.
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ramzes4
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:13
звонят и предлагают депо до 20% годовых.
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