RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:10

vano80
не уточнял, бо неинтересно...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6929
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5984 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:23

  ramzes4 написав:
  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.

вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6929
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5984 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 257258259260
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 523, 524, 525
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5247 2073231
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 14:47
тарасов
А-Банк 1 ... 52, 53, 54
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
533 530176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 08:21
lloydbanksua
Банк Глобус 1 ... 20, 21, 22
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
219 222071
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 07:34
MarinaGrum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1902)
26.10.2022 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.