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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 15:10
vano80
не уточнял, бо неинтересно...
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:23
ramzes4 написав: keep написав:
как так? отменили абонку?
Если на счету
0, то абонку в минус не списывают.
вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
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чик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:00
чик написав: ramzes4 написав: keep написав:
как так? отменили абонку?
Если на счету
0, то абонку в минус не списывают.
вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
купил 10 яиц
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cohan
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