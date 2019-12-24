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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:10

vano80
не уточнял, бо неинтересно...
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:23

  ramzes4 написав:
  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.

вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:00

  чик написав:
  ramzes4 написав:
  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.

вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.


купил 10 яиц
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:37

cohan
посылал 1.5года на 3буквы. если не знаешь ответ покупай яйца умник...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:55

  lloydbanksua написав:
  vano80 написав:чик

Напрямую или кривыми путями опять?

По текущим счетам +++.

Уже и без счета, до конца след месяца открывают в приложении (ИБ) по этим ставкам.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:18

  demichh написав:
  lloydbanksua написав:
  vano80 написав:чик

Напрямую или кривыми путями опять?

По текущим счетам +++.

Уже и без счета, до конца след месяца открывают в приложении (ИБ) по этим ставкам.

В ИБ показывает "обычные" ставки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 23:28

  чик написав:cohan
посылал 1.5года на 3буквы. если не знаешь ответ покупай яйца умник...

он про 10 операций, вместо завода 1К :)
keep
 
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