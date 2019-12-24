RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:10

vano80
не уточнял, бо неинтересно...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6930
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5985 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:23

  ramzes4 написав:
  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.

вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6930
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5985 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:00

  чик написав:
  ramzes4 написав:
  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.

вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.


купил 10 яиц
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:55

  lloydbanksua написав:
  vano80 написав:чик

Напрямую или кривыми путями опять?

По текущим счетам +++.

Уже и без счета, до конца след месяца открывают в приложении (ИБ) по этим ставкам.
demichh
 
Повідомлень: 2780
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:18

  demichh написав:
  lloydbanksua написав:
  vano80 написав:чик

Напрямую или кривыми путями опять?

По текущим счетам +++.

Уже и без счета, до конца след месяца открывают в приложении (ИБ) по этим ставкам.

В ИБ показывает "обычные" ставки.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 23:28

[quote="5500926:чик
он про 10 операций, вместо завода 1К :)
keep
 
Повідомлень: 244
З нами з: 20.11.13
Подякував: 227 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:10

keep
понятно, у меня нет времени маяться подобной фигнёй. думал ошибся и таки можно просто обнулить...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6930
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5985 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:15

  чик написав:
  ramzes4 написав:
  keep написав:как так? отменили абонку?

Если на счету 0, то абонку в минус не списывают.

вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.

Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть"
если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся
User253
 
Повідомлень: 35
З нами з: 11.09.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 257258259260
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 52, 53, 54
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
535 530584
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 15:54
novichok
Альфа-Банк 1 ... 526, 527, 528
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5273 2082544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 13:10
M-Audio
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1010 174475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 13:04
Пансер

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (536)
27.10.2022 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.