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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 15:10
vano80
не уточнял, бо неинтересно...
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чик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:23
ramzes4 написав: keep написав:
как так? отменили абонку?
Если на счету
0, то абонку в минус не списывают.
вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
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чик
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:00
чик написав: ramzes4 написав: keep написав:
как так? отменили абонку?
Если на счету
0, то абонку в минус не списывают.
вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
купил 10 яиц
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cohan
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:55
lloydbanksua написав: vano80 написав:чик
Напрямую или кривыми путями опять?
По текущим счетам +++.
Уже и без счета, до конца след месяца открывают в приложении (ИБ) по этим ставкам.
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demichh
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:18
demichh написав: lloydbanksua написав: vano80 написав:чик
Напрямую или кривыми путями опять?
По текущим счетам +++.
Уже и без счета, до конца след месяца открывают в приложении (ИБ) по этим ставкам.
В ИБ показывает "обычные" ставки.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 26 жов, 2022 23:28
[quote="5500926:чик
он про 10 операций, вместо завода 1К
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keep
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:10
keep
понятно, у меня нет времени маяться подобной фигнёй. думал ошибся и таки можно просто обнулить...
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чик
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Додано: Чет 27 жов, 2022 15:15
чик написав: ramzes4 написав: keep написав:
как так? отменили абонку?
Если на счету
0, то абонку в минус не списывают.
вы уверены? вроде снимают, когда вывел всё под 0 в начале месяца нарисовали -15 гр. и пришлось 1т. заводить взад. просто когда-то в фике была карта с абонкой и когда они сдохли спустя время начали звонить коллекторы с требованиями погасить сто с чем то гривен.
Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть"
если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся
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