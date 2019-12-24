RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:19

  novichok написав:demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?



4.7
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 14340
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 258259260261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 526, 527, 528
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5274 2083417
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 17:01
demichh
А-Банк 1 ... 52, 53, 54
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
537 530741
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 16:54
klug
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1010 174506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 13:04
Пансер

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.