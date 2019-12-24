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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:19
novichok написав:demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?
4.7https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
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Чет 27 жов, 2022 16:54
klug
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