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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:19
novichok написав:demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?
4.7https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
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Додано: Чет 27 жов, 2022 18:38
demichh
и шо
открывать можна с любого счета?
приглашение на участие надо?
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:40
Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть"
если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся
будет снимать полюбому, тарифы такие...
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