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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:19

  novichok написав:demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?



4.7
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 14341
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:38

demichh
и шо
открывать можна с любого счета?
приглашение на участие надо?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:40

Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть"
если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся

будет снимать полюбому, тарифы такие...
чик
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Повідомлень: 6931
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5985 раз.
Подякували: 929 раз.
 
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