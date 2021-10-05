Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:19
novichok написав: demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?
4.7
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
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Додано: Чет 27 жов, 2022 18:38
demichh и шо открывать можна с любого счета? приглашение на участие надо?
v57
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:40
Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть" если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся
будет снимать полюбому, тарифы такие...
чик
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:27
чик написав:
Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть" если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся
будет снимать полюбому, тарифы такие...
Был ответ офиц.представителя, что абонка снимается только в размере остатка на счете, если там нет 15 грн.
Кащей
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:31
v57 написав: demichh
и шо
открывать можна с любого счета?
приглашение на участие надо?
Пишут в условиях что нужно только открыть депо в форвард онлайн (мобильное приложение) в период действия акции (п. 4). Я открывал с текущего к депозиту (ибо снятие депозитов с него в любом обьеме без комиссии).
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2022/10/bonus.pdf
Я открыл на месяц (из расчета 10.55% ставка + 6,95% бонус= 17.5), пришла смс:"Дякуємо за участь в Акції «Бонус»! Виплата CashBack винагороди буде здійснена рівними частинами: ******"
Востаннє редагувалось
demichh
в П'ят 28 жов, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
demichh
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:45
Ваша ссылка на бонус который получают при оформлении депозита в отделении со счета "текущий счет 1"
Моя - на бонус при открытии депозита в приложении в период 18.10-30.11.22.
demichh
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:56
Кто разобрался таки в тарифах?
всего 6к можно в сутки вытянуть без комиссий? 3000 с карты и 3000 с ощадного?
emeta
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:01
emeta и с текущего )
-VICTOR-
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:18
emeta, насколько я понял, то: -- с карты 3к ₴ потянуть, 3к ₴ толкнуть и 3к ₴ сэпнуть (лимиты бесплатности суточные); -- с текущего по 3к ₴ сэпнуть на каждый IBAN.
Howl
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