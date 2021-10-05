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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:19

  novichok написав:demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?



4.7
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:38

demichh
и шо
открывать можна с любого счета?
приглашение на участие надо?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:40

Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть"
если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся

будет снимать полюбому, тарифы такие...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:27

  чик написав:
Догадка:
если обнуляете чужой тянучкой - снимет 15грн, т.к. на счету деньги ещё "есть"
если обнулять толкалкой - то 15грн не снимет, т.к. в таком случае деньги со счёта проведутся

будет снимать полюбому, тарифы такие...
Был ответ офиц.представителя, что абонка снимается только в размере остатка на счете, если там нет 15 грн.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:31

  v57 написав:demichh
и шо
открывать можна с любого счета?
приглашение на участие надо?

Пишут в условиях что нужно только открыть депо в форвард онлайн (мобильное приложение) в период действия акции (п. 4). Я открывал с текущего к депозиту (ибо снятие депозитов с него в любом обьеме без комиссии).
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2022/10/bonus.pdf
Я открыл на месяц (из расчета 10.55% ставка + 6,95% бонус= 17.5), пришла смс:"Дякуємо за участь в Акції «Бонус»! Виплата CashBack винагороди буде здійснена рівними частинами: ******"
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 28 жов, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:45

  greenozon написав:
  novichok написав:demichh
А де про це написано,або звідки Ви про це дізналися?



4.7
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

Ваша ссылка на бонус который получают при оформлении депозита в отделении со счета "текущий счет 1"
Моя - на бонус при открытии депозита в приложении в период 18.10-30.11.22.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:56

Кто разобрался таки в тарифах?
всего 6к можно в сутки вытянуть без комиссий?
3000 с карты и 3000 с ощадного?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:01

emeta и с текущего )
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

emeta, насколько я понял, то:
-- с карты 3к ₴ потянуть, 3к ₴ толкнуть и 3к ₴ сэпнуть (лимиты бесплатности суточные);
-- с текущего по 3к ₴ сэпнуть на каждый IBAN.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:30

  demichh написав:
  v57 написав:demichh
и шо
открывать можна с любого счета?
приглашение на участие надо?

Пишут в условиях что нужно только открыть депо в форвард онлайн (мобильное приложение) в период действия акции (п. 4). Я открывал с текущего к депозиту (ибо снятие депозитов с него в любом обьеме без комиссии).
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2022/10/bonus.pdf
Я открыл на месяц (из расчета 10.55% ставка + 6,95% бонус= 17.5), пришла смс:"Дякуємо за участь в Акції «Бонус»! Виплата CashBack винагороди буде здійснена рівними частинами: ******"



Почув подібну інфу від менеджера у відділені - мол на цьому тижні доробили можливість відкривати депозити + ++ +++ прямо в ІБ чи додатку і усі вони будуть автоматом приймати учать в цій бонусній програмі

не ясно тільки чи треба мати ВЖЕ ці поточні + рахунки (мабуть так)
greenozon
 
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