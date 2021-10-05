v57 написав:demichh и шо открывать можна с любого счета? приглашение на участие надо?
Пишут в условиях что нужно только открыть депо в форвард онлайн (мобильное приложение) в период действия акции (п. 4). Я открывал с текущего к депозиту (ибо снятие депозитов с него в любом обьеме без комиссии). https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2022/10/bonus.pdf Я открыл на месяц (из расчета 10.55% ставка + 6,95% бонус= 17.5), пришла смс:"Дякуємо за участь в Акції «Бонус»! Виплата CashBack винагороди буде здійснена рівними частинами: ******"
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 28 жов, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
v57 написав:demichh и шо открывать можна с любого счета? приглашение на участие надо?
Пишут в условиях что нужно только открыть депо в форвард онлайн (мобильное приложение) в период действия акции (п. 4). Я открывал с текущего к депозиту (ибо снятие депозитов с него в любом обьеме без комиссии). https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2022/10/bonus.pdf Я открыл на месяц (из расчета 10.55% ставка + 6,95% бонус= 17.5), пришла смс:"Дякуємо за участь в Акції «Бонус»! Виплата CashBack винагороди буде здійснена рівними частинами: ******"
Почув подібну інфу від менеджера у відділені - мол на цьому тижні доробили можливість відкривати депозити + ++ +++ прямо в ІБ чи додатку і усі вони будуть автоматом приймати учать в цій бонусній програмі
не ясно тільки чи треба мати ВЖЕ ці поточні + рахунки (мабуть так)