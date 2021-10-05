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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:44

  Howl написав:emeta, насколько я понял, то:
-- с карты 3к ₴ потянуть, 3к ₴ толкнуть и 3к ₴ сэпнуть (лимиты бесплатности суточные)

На практиці мені вдалося робити тільки дві операції, на вибір.

  Howl написав:-- с текущего по 3к ₴ сэпнуть на каждый IBAN.

з будь-якого рахунку,дає СЕПнути по 3к на добу
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:09

Банк украл 17грн по карте депозитка, за какие-то смски, которых во-первых не получал, во-вторых они были бесплатными.

Чисто скунс

Раньше болел за банк, теперь болею за беспредельщиков-национализаторов
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:02

  User253 написав:Банк украл 17грн по карте депозитка, за какие-то смски, которых во-первых не получал, во-вторых они были бесплатными.

Чисто скунс

С 10.10.2022 - новые тарифы.
Сразу вопрос - а было ли уведомление за месяц об изменении тарифов ?

Читаем новые тарифы по депозитке:
12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» - 17 грн.

1. Речь идёт не про уведомления, а про выписку. Явный косяк, так как трудно себе представить выписку по СМС.
2. Речь идёт про текстовые уведомления, а не про пуши. Это совсем не одно и то же. Про пуши - ни слова.

Имхо - можно и нужно ругаться
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:17

где и
как это отключить?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:24

  v57 написав:где и
как это отключить?

Приложение форвард онлайн -- настройки-- Услуга SMS-сервис с push-уведомлениями. Разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forward online
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:28

у меня там включено
нвдо отключить?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:34

Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:37

  mustbe написав:Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам

Лучше отключить и смс-сервис в настройках карты, и затем пуши в глобальных настройках. Неизвестно какой капкан скунс завтра придумает
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:41

  mustbe написав:Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам


именно так и было
и списали 17
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:41

  User253 написав:
  mustbe написав:Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам

Лучше отключить и смс-сервис в настройках карты, и затем пуши в глобальных настройках. Неизвестно какой капкан скунс завтра придумает

Если отключить пуши в настройках - в следующем месяце нарисуется комис по всем остальным картам - кокошкам и пенсионке. Я бы не советовал
mustbe
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