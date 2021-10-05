|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:44
Howl написав:emeta
, насколько я понял, то:
-- с карты 3к ₴ потянуть, 3к ₴ толкнуть и 3к ₴ сэпнуть (лимиты бесплатности суточные)
На практиці мені вдалося робити тільки дві операції, на вибір.
Howl написав:
-- с текущего по 3к ₴ сэпнуть на каждый IBAN.
з будь-якого рахунку,дає СЕПнути по 3к на добу
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2769
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 10:09
Банк украл 17грн по карте депозитка, за какие-то смски, которых во-первых не получал, во-вторых они были бесплатными.
Чисто скунс
Раньше болел за банк, теперь болею за беспредельщиков-национализаторов
-
User253
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:02
User253 написав:
Банк украл 17грн по карте депозитка, за какие-то смски, которых во-первых не получал, во-вторых они были бесплатными.
Чисто скунс
С 10.10.2022 - новые тарифы.
Сразу вопрос - а было ли уведомление за месяц об изменении тарифов ?
Читаем новые тарифы по депозитке:12. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» - 17 грн.
1. Речь идёт не про уведомления, а про выписку. Явный косяк, так как трудно себе представить выписку по СМС.
2. Речь идёт про текстовые уведомления, а не про пуши. Это совсем не одно и то же. Про пуши - ни слова.
Имхо - можно и нужно ругаться
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6523
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:17
где и
как это отключить?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:24
v57 написав:
где и
как это отключить?
Приложение форвард онлайн -- настройки-- Услуга SMS-сервис с push-уведомлениями. Разрешить получение сервисных сообщений в приложении Forward online
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:28
у меня там включено
нвдо отключить?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:34
Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6523
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:37
mustbe написав:
Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
Лучше отключить и смс-сервис в настройках карты, и затем пуши в глобальных настройках. Неизвестно какой капкан скунс завтра придумает
-
User253
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 11.09.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:41
mustbe написав:
Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
именно так и было
и списали 17
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:41
User253 написав: mustbe написав:
Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
Лучше отключить и смс-сервис в настройках карты, и затем пуши в глобальных настройках. Неизвестно какой капкан скунс завтра придумает
Если отключить пуши в настройках - в следующем месяце нарисуется комис по всем остальным картам - кокошкам и пенсионке. Я бы не советовал
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6523
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5285
|2108915
|
Суб 29 жов, 2022 10:43
root
|
|85
|140074
|
Суб 29 жов, 2022 03:55
sens
|
|781
|620692
|
|