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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:42

  mustbe написав:Если отключить пуши в настройках - в следующем месяце нарисуется комис по всем остальным картам - кокошкам и пенсионке. Я бы не советовал

А если перед этим в каждой карте отключить смс?
User253
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:43

  v57 написав:
  mustbe написав:Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам


именно так и было
и списали 17

СМС-сервис был отключен ? Тогда надо ругаться
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:48

  User253 написав:
  mustbe написав:Если отключить пуши в настройках - в следующем месяце нарисуется комис по всем остальным картам - кокошкам и пенсионке. Я бы не советовал

А если перед этим в каждой карте отключить смс?

Если отключить СМС по всем картам - то включение/выключение пушей ни на что не влияет.
В любом случае - отключение пушей - плохая идея, это методологически неверно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:49

смс у меня по всем картам откл.
вот теперь отключил еще и это :)
будем посмотреьь :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:58

  mustbe написав:
  v57 написав:
  mustbe написав:Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам


именно так и было
и списали 17

СМС-сервис был отключен ? Тогда надо ругаться

5.10 через горячую отключил,17 списали. Объяснение не понял. Типа 10.10 меняется тариф,но до 5.10 вы же пользовались смс.ХЗ что за логика.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:07

Финанс

Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.
THB
 
Повідомлень: 822
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