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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:42
mustbe написав:
Если отключить пуши в настройках - в следующем месяце нарисуется комис по всем остальным картам - кокошкам и пенсионке. Я бы не советовал
А если перед этим в каждой карте отключить смс?
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User253
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:43
v57 написав:
mustbe написав:
Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
именно так и было
и списали 17
СМС-сервис был отключен ? Тогда надо ругаться
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mustbe
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:48
User253 написав: mustbe написав:
Если отключить пуши в настройках - в следующем месяце нарисуется комис по всем остальным картам - кокошкам и пенсионке. Я бы не советовал
А если перед этим в каждой карте отключить смс?
Если отключить СМС по всем картам - то включение/выключение пушей ни на что не влияет.
В любом случае - отключение пушей - плохая идея, это методологически неверно
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mustbe
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:49
смс у меня по всем картам откл.
вот теперь отключил еще и это
будем посмотреьь
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v57
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:58
mustbe написав: v57 написав:
mustbe написав:
Надо отключить СМС-сервис по карте Депозитка.
А пуши в настройках - должны быть включены, чтоб не брили по остальным картам
именно так и было
и списали 17
СМС-сервис был отключен ? Тогда надо ругаться
5.10 через горячую отключил,17 списали. Объяснение не понял. Типа 10.10 меняется тариф,но до 5.10 вы же пользовались смс.ХЗ что за логика.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:07
Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.
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THB
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