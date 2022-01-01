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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 17:41
Amethyst написав: THB написав:
Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.
А гляньте на экране смарта, в левом нижнем углу тама еээ перемикач )
Мені одна добра людина підказала, бо теж раз на тиждень перемикаюсь (
Спасибо! Сам бы в жизни не нашел. )))
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:48
THB написав: Amethyst написав: THB написав:
Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.
А гляньте на экране смарта, в левом нижнем углу тама еээ перемикач )
Мені одна добра людина підказала, бо теж раз на тиждень перемикаюсь (
Спасибо! Сам бы в жизни не нашел. )))
Запорожье порожняк не гонит )
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Додано: Нед 30 жов, 2022 08:34
lara_08 написав: 1finanсier написав:
Шановні, можливо дурне питання, але все ж - рефералка не діє зараз за відкриття карт у Форварді?
Нет. Кешбэка тоже пока нет.
Дякую
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