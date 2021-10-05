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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 17:41
Amethyst написав: THB написав:
Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.
А гляньте на экране смарта, в левом нижнем углу тама еээ перемикач )
Мені одна добра людина підказала, бо теж раз на тиждень перемикаюсь (
Спасибо! Сам бы в жизни не нашел. )))
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:48
THB написав: Amethyst написав: THB написав:
Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.
А гляньте на экране смарта, в левом нижнем углу тама еээ перемикач )
Мені одна добра людина підказала, бо теж раз на тиждень перемикаюсь (
Спасибо! Сам бы в жизни не нашел. )))
Запорожье порожняк не гонит )
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Додано: Нед 30 жов, 2022 08:34
lara_08 написав: 1finanсier написав:
Шановні, можливо дурне питання, але все ж - рефералка не діє зараз за відкриття карт у Форварді?
Нет. Кешбэка тоже пока нет.
Дякую
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:19
В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:51
С карты форварда дает сделать перевод без комиссии только один раз на 3000 грн, второй перевод на совершенно другую карту уже рисует комиссию 0,5%.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:55
акет написав:
В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
Беспредел какой-то
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:57
акет написав:
С карты форварда дает сделать перевод без комиссии только один раз на 3000 грн, второй перевод на совершенно другую карту уже рисует комиссию 0,5%.
Повторно спробуйте СЕПити, або стягнути з тієї карти, повинно бути без %%%.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:57
акет написав:
С карты форварда дает сделать перевод без комиссии только один раз на 3000 грн, второй перевод на совершенно другую карту уже рисует комиссию 0,5%.
Да, это так, то самое покращення от 10.10.2022
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