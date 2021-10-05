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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:41

  Amethyst написав:
  THB написав:Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.

А гляньте на экране смарта, в левом нижнем углу тама еээ перемикач )
Мені одна добра людина підказала, бо теж раз на тиждень перемикаюсь (

Спасибо! Сам бы в жизни не нашел. )))
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:48

  THB написав:
  Amethyst написав:
  THB написав:Заодно спрошу- на телефоне форум начал выдавать веб версию финанс юа. Очень неудобно,а формат приложения найти не могу.

А гляньте на экране смарта, в левом нижнем углу тама еээ перемикач )
Мені одна добра людина підказала, бо теж раз на тиждень перемикаюсь (

Спасибо! Сам бы в жизни не нашел. )))

Запорожье порожняк не гонит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:34

  lara_08 написав:
  1finanсier написав:Шановні, можливо дурне питання, але все ж - рефералка не діє зараз за відкриття карт у Форварді?

Нет. Кешбэка тоже пока нет.

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

С карты форварда дает сделать перевод без комиссии только один раз на 3000 грн, второй перевод на совершенно другую карту уже рисует комиссию 0,5%.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:55

  акет написав:В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.

Беспредел какой-то
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:57

  акет написав:С карты форварда дает сделать перевод без комиссии только один раз на 3000 грн, второй перевод на совершенно другую карту уже рисует комиссию 0,5%.

Повторно спробуйте СЕПити, або стягнути з тієї карти, повинно бути без %%%.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:57

  акет написав:С карты форварда дает сделать перевод без комиссии только один раз на 3000 грн, второй перевод на совершенно другую карту уже рисует комиссию 0,5%.

Да, это так, то самое покращення от 10.10.2022
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:36

зп приехала
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:17

  mustbe написав:зп приехала

По ощадному ещё нет.
lloydbanksua
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