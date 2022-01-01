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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35
lloydbanksua написав: mustbe написав:
зп приехала
По ощадному ещё нет.
то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..
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greenozon
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41
акет написав:В двух аккаунтах по картам КОКО дебетовые сняли по 17 грн за смс. На этих картах смс были отключены давно, сразу при оформлении карт. Звонил на горячую линию, сказали: будут разбираться, как у меня само подключилось СМС-информирование.
Аналогічно, по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс. Хоча пуші включені
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:45
greenozon написав: lloydbanksua написав: mustbe написав:
зп приехала
По ощадному ещё нет.
то по карткам в останній роб день капає, по рахунках ж 1го?..
По випісці показує, що теж у останній робочий день (принаймні у минулому місяці так було).
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:53
Boundless написав:
по депозитці загнали в мінус 17 грн за смс.
Как это видно? Где-то написано "долг"?
Потому как вроде
Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
У разі відсутності на розрахункову дату на рахунку картки суми особистих коштів для списання комісії за обслуговування неактивного рахунку, списання такої комісії Банком проводитись не буде.
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Вів 01 лис, 2022 09:22
root
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